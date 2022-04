Caves Ouvertes – Champagne BAUCHET Aÿ-Champagne Aÿ-Champagne Catégories d’évènement: Aÿ-Champagne

Marne

Caves Ouvertes – Champagne BAUCHET Aÿ-Champagne, 27 août 2022, Aÿ-Champagne. Caves Ouvertes – Champagne BAUCHET rue de la crayère – Bisseuil Champagne BAUCHET Aÿ-Champagne

2022-08-27 – 2022-08-27 rue de la crayère – Bisseuil Champagne BAUCHET

Aÿ-Champagne Marne Aÿ-Champagne Visite du pressoir moderne, de la cuverie, et des caves voûtées.

6 cuvées primées.

Départ des visites : toutes les heures margaux.torloting@champagne-bauchet.fr +33 3 26 58 92 12 http://www.champagne-bauchet.fr/ rue de la crayère – Bisseuil Champagne BAUCHET Aÿ-Champagne

dernière mise à jour : 2022-04-15 par Office de tourisme de Hautvillers, entre vignes et forêts

Détails Catégories d’évènement: Aÿ-Champagne, Marne Autres Lieu Aÿ-Champagne Adresse rue de la crayère - Bisseuil Champagne BAUCHET Ville Aÿ-Champagne lieuville rue de la crayère - Bisseuil Champagne BAUCHET Aÿ-Champagne Departement Marne

Aÿ-Champagne Aÿ-Champagne Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ay-champagne/

Caves Ouvertes – Champagne BAUCHET Aÿ-Champagne 2022-08-27 was last modified: by Caves Ouvertes – Champagne BAUCHET Aÿ-Champagne Aÿ-Champagne 27 août 2022 Aÿ-Champagne Marne

Aÿ-Champagne Marne