Caves Ouvertes – Champagne Alfred TRITANT Bouzy Bouzy Catégories d’évènement: 51150

BOUZY

Caves Ouvertes – Champagne Alfred TRITANT Bouzy, 24 septembre 2022, Bouzy. Caves Ouvertes – Champagne Alfred TRITANT Champagne Alfred TRITANT 23 rue de Tours Bouzy

2022-09-24 – 2022-09-24 Champagne Alfred TRITANT 23 rue de Tours

Bouzy 51150 Visite des caves voûtées. Présentation de l’exploitation. Dégustation de nos 5 cuvées et de notre Coteaux Champenois Bouzy Rouge. Visit of the vaulted cellars. Tasting of 5 cuvées and Coteaux Champenois Bouzy (Red wine). accueil@champagne-tritant.fr +33 3 26 57 01 16 http://www.champagne-tritant.fr/ Champagne Alfred TRITANT 23 rue de Tours Bouzy

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: 51150, BOUZY Autres Lieu Bouzy Adresse Champagne Alfred TRITANT 23 rue de Tours Ville Bouzy lieuville Champagne Alfred TRITANT 23 rue de Tours Bouzy Departement 51150

Bouzy Bouzy 51150 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouzy/

Caves Ouvertes – Champagne Alfred TRITANT Bouzy 2022-09-24 was last modified: by Caves Ouvertes – Champagne Alfred TRITANT Bouzy Bouzy 24 septembre 2022 51150 Bouzy

Bouzy 51150