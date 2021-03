Genève Autre lieu Genève Caves ouvertes c’est samedi ! Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

Les producteurs du canton de Genève ont longuement réfléchi à la meilleure manière d’accueillir les visiteurs en respectant les normes sanitaires. Si une majorité des producteurs genevois accueillent déjà les visiteurs le samedi matin, de nombreuses caves ouvriront leurs portes le samedi toute la journée, afin de recevoir en comité restreint les visiteurs désireux de découvrir le nouveau millésime qui s’annonce élégant, racé et doté d’un important potentiel de garde. Retrouvez la vue d’ensemble de toutes les caves du canton sur geneveterroir.ch. Idéalement, il est conseillé d’avertir avant votre visite. De nombreux domaines vous accueillent tous les samedis dans leur cave Autre lieu Genève Genève

2021-02-27T10:00:00 2021-02-27T10:30:00;2021-04-03T08:00:00 2021-04-03T12:30:00;2021-04-10T08:00:00 2021-04-10T12:30:00;2021-04-17T08:00:00 2021-04-17T12:30:00;2021-04-24T08:00:00 2021-04-24T12:30:00;2021-05-01T08:00:00 2021-05-01T12:30:00;2021-05-08T08:00:00 2021-05-08T12:30:00;2021-05-15T08:00:00 2021-05-15T12:30:00;2021-05-22T08:00:00 2021-05-22T12:30:00;2021-05-29T08:00:00 2021-05-29T12:30:00;2021-06-05T08:00:00 2021-06-05T12:30:00

