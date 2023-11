Soirée-Dégustation « Les Sens en Effervescence » Caves Médiévales Châlons-en-Champagne, 17 novembre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Accompagnés d’Anthony, sommelier de la Grande Boutique du Vin et de Nicole, sophrologue, vivez une dégustation unique de champagne, dans le plaisir et l’émerveillement.

La sophrologie vous glisse dans une relaxation profonde.

Dans ce niveau de relaxation, les sens éveillés, les sensations décuplées…

… vivez une dégustation unique, dans l’émerveillement et le plaisir…

… (re)découvrez le chant des bulles, les saveurs, les parfums, les arômes…

… appréciez ce moment dans l’instant présent, en pleine conscience…

… savourez le champagne comme pour la première fois.

Cette expérience sensorielle, basée sur la relaxation dynamique qu’apporte la sophrologie, est simple et accessible à tous.

La sophrologie est une pratique psycho-corporelle qui permet ; uniquement avec une guidance verbale ; de vous amener dans une relaxation profonde, relâcher les tensions physiques et mentales.

Elle se fonde sur des exercices de respiration et de contraction-détente..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . .

Caves Médiévales Impasse Chamorin

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



Accompanied by Anthony, sommelier from La Grande Boutique du Vin, and Nicole, sophrologist, experience a unique champagne tasting experience in a spirit of pleasure and wonder.

Sophrology lulls you into deep relaxation.

In this level of relaxation, your senses are awakened and your sensations heightened tenfold?

? experience a unique champagne tasting experience, full of wonder and pleasure?

? (re)discover the song of bubbles, flavors, fragrances and aromas?

? enjoy this moment in the present, with full awareness?

? enjoy champagne as if for the first time.

This sensory experience, based on the dynamic relaxation provided by sophrology, is simple and accessible to all.

Sophrology is a psycho-corporal practice which, with verbal guidance only, brings you into a state of deep relaxation, releasing physical and mental tensions.

It is based on breathing and contraction-relaxation exercises.

Acompañado por Anthony, sumiller de la Grande Boutique du Vin, y Nicole, sofróloga, disfrute de una experiencia de degustación de champán única, llena de placer y asombro.

La sofrología le guía hacia un estado de profunda relajación.

En este estado de relajación, sus sentidos se despiertan y sus sensaciones se multiplican por diez..

? viva una experiencia de degustación única, llena de asombro y placer?

? (re)descubra el canto de las burbujas, los sabores, las fragancias, los aromas?

? disfrutar de este momento en el presente, con plena conciencia?

? disfrute del champán como si fuera la primera vez.

Esta experiencia sensorial, basada en la relajación dinámica que proporciona la sofrología, es sencilla y accesible para todos.

La sofrología es una práctica psico-corporal que, únicamente con guía verbal, le ayuda a conseguir una relajación profunda y a liberar tensiones físicas y mentales.

Se basa en ejercicios respiratorios y de contracción-relajación.

In Begleitung von Anthony, Sommelier der Grande Boutique du Vin, und Nicole, Sophrologin, erleben Sie eine einzigartige Champagnerprobe, bei der Sie Spaß haben und staunen werden.

Die Sophrologie gleitet Sie in eine tiefe Entspannung.

In dieser Entspannungsstufe sind die Sinne wach, die Empfindungen vervielfacht?

? erleben Sie eine einzigartige Verkostung, die Sie in Staunen und Genuss versetzt?

? entdecken Sie den Gesang der Blasen, die Geschmäcker, Düfte und Aromen (wieder)?

? genießen Sie diesen Moment im Hier und Jetzt, mit vollem Bewusstsein?

genießen Sie Champagner wie beim ersten Mal.

Diese sensorische Erfahrung, die auf der dynamischen Entspannung der Sophrologie basiert, ist einfach und für alle zugänglich.

Die Sophrologie ist eine körperlich-seelische Praxis, die es ermöglicht, nur mit verbaler Anleitung, Sie in eine tiefe Entspannung zu versetzen und körperliche und geistige Spannungen zu lösen.

Sie beruht auf Atem- und Anspannungs-Entspannungsübungen.

Mise à jour le 2023-10-26 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne