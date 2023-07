J’m’appelle Patrick… mais on dit Bob, Soirée Boris Vian Caves M Plouzeau Chinon, 11 juillet 2023, Chinon.

J’m’appelle Patrick… mais on dit Bob, Soirée Boris Vian Mardi 11 juillet, 20h30 Caves M Plouzeau Tarifs : 15 €, 12€, 6€, gratuit jusqu’à 12 ans, PASS : 39€, 24€ pour 3 concerts au choix sur toute la saison, billetterie en ligne (voir outils d’inscription)

Boris Vian est l’un des artistes français les plus complets qu’on ait connus au siècle dernier : il s’est illustré en tant que romancier, poète, dramaturge, critique musical, acteur, chanteur, compositeur, trompettiste… La littérature et la musique sont généralement les deux principales portes d’entrée dans son univers tendre, féroce, inventif et visionnaire. « J’m’appelle Patrick… mais on dit Bob », dont le titre vient des paroles de l’incontournable « J’suis snob », choisit de brosser un portrait musical de Boris Vian à travers une vingtaine de chansons, engagées, drôles ou plus sombres. Un portrait intimiste aussi, puisque, loin des arrangements « big band » dont Vian a pu nous gratifier dans certaines de ses chansons, Antoine Ouvrard nous propose une version avec seulement sa voix et son piano. Une recette aux accents de jazz, saupoudrée d’extraits de romans, de sa correspondance, de citations, d’hommages et d’anecdotes.

Antoine Ouvrard, chant, jeu et piano

Caves M Plouzeau 94 rue Haute Saint Maurice 37500 Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Grâce à la volonté de 2 générations, le Château de la Bonnelière a retrouvé sa noblesse et sa vocation d'origine, la vigne et le vin. En 1976, Pierre Plouzeau rachète cette propriété familiale, rénove le Château et replante le vignoble disparu. En 1989, un chai moderne voit le jour ainsi qu'un vin « Chinon Château de la Bonnelière ». Son fils, Marc, reprend ce vignoble en 1999, continue à le développer, le passe intégralement en bio et perfectionne le chai. Aujourd'hui, c'est un vignoble incontournable du Chinonais.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T20:30:00+02:00 – 2023-07-11T22:30:00+02:00

