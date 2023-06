Visite des caves St Jean Caves des greniers Saint-Jean Angers Angers Catégories d’Évènement: Angers

Maine-et-Loire Visite des caves St Jean Caves des greniers Saint-Jean Angers, 16 septembre 2023, Angers. Visite des caves St Jean 16 et 17 septembre Caves des greniers Saint-Jean Entrée libre Visite commentée des caves et du musée des vieux pressoirs. Exposition affiches. Caves des greniers Saint-Jean Rue Gay-Lussac, 49000 Angers Angers 49035 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241054000 https://www.angers.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 Ville d’Angers – Frédéric Chobard Détails Catégories d’Évènement: Angers, Maine-et-Loire Autres Lieu Caves des greniers Saint-Jean Adresse Rue Gay-Lussac, 49000 Angers Ville Angers Departement Maine-et-Loire Age max 99 Lieu Ville Caves des greniers Saint-Jean Angers

Caves des greniers Saint-Jean Angers Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angers/

Visite des caves St Jean Caves des greniers Saint-Jean Angers 2023-09-16 was last modified: by Visite des caves St Jean Caves des greniers Saint-Jean Angers Caves des greniers Saint-Jean Angers 16 septembre 2023