Caves de Noël au Pays des Etoiles Colmar, 26 novembre 2021-26 novembre 2021, Colmar.

Caves de Noël au Pays des Etoiles 2021-11-26 – 2022-12-06

Colmar 68000 Colmar

EUR Au-delà des traditionnelles manifestations de Noël, les viticulteurs du Pays des Etoiles vous reçoivent et vous font partager l’amour de leur métier et la tradition alsacienne de Noël. De Ribeauvillé à Riquewihr, d’Eguisheim à Kaysersberg, de Munster à Turckheim et de Rouffach à Colmar participez, dans une ambiance festive, aux visites de caves, promenades commentées dans le vignoble, aux dégustations de vins d’Alsace accompagnées de produits locaux et de surprises gastronomiques. Des animations spécifiques sont organisées : venue du Saint Nicolas, contes de Noël, ateliers, conférences, expositions artisanales, ventes de produits du terroir et d’artisanat local…

Des caves viticoles au Pays des Etoiles de Noël vous accueillent pour célébrer Noël !

+33 3 89 20 68 92

