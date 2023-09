Visite géologique de la Maison de la Géologie Yves Coppens Caves de la Perrière Verdigny, 16 septembre 2023, Verdigny.

Visite géologique de la Maison de la Géologie Yves Coppens 16 et 17 septembre Caves de la Perrière Tarif unique de 3€, gratuit enfants de moins de 6 ans. Prévoir un vêtement chaud.

La Maison de la Géologie vous ouvre ses portes pour la dernière fois aux Caves de la Perrières, avant son déménagement.

Au programme : géologie, paléontologie, préhistoire et chantier de fouilles, pour repartir avec un vrai fossile!

Dans cette ancienne carrière souterraine, vous remonterez le temps et plongerez dans la mer qui recouvrait la région du Sancerrois au temps des dinosaures!

Guidés par les videos commentés par le professeur Yves Coppens et son assistant, et par la carte géologique unique réalisée par un géologue du BRGM (service géologique national), vous decouvrirez comment se sont former les paysages de la région et pourquoi Sancerre présente des terroirs si particuliers.

Vous pourrez admirer d’étranges fossiles, locaux, de France ou encore du monde entier, ainsi que des objets taillés par les premiers hommes.

Une aventure originale, instructive et ludique aux Caves de la Perrière, à vivre seul, entre amis ou en famille, à tout âge !

Caves de la Perrière Route de la Perrière, 18300 Verdigny Verdigny 18300 Cher Centre-Val de Loire + 33 (0)6 52 85 3063 https://geologie-sancerrois.com/maisondelageologie/ La Maison de la Géologie est située au sein d’anciennes carrières de pierre. Vous pourrez ainsi découvrir le contenu dans le contenant ! Parking des Caves de la Perrière à disposition.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Association des Géologues du Sancerrois