LA ROUTE DES CRÈCHES À FALCK Caves creusés Falck, 3 décembre 2023, Falck.

Falck,Moselle

Une des cavités de gré de la Grande Saule qui fait la particularité de Falck entre la cité et le village, tient lieu de décor naturel aux personnages de la nativité pour une crèche extérieure originale.. Tout public

Vendredi 2023-12-03 07:00:00 fin : 2024-01-06 23:00:00. 0 EUR.

Caves creusés Rue de l’Église

Falck 57550 Moselle Grand Est



One of the caves in the Grande Saule, a distinctive feature of Falck between the town and the village, provides a natural backdrop for the nativity figures in an original outdoor nativity scene.

Una de las grutas de la Grande Saule, elemento distintivo de Falck entre la ciudad y el pueblo, ofrece un telón de fondo natural para las figuras del Nacimiento en un original pesebre al aire libre.

Eine der Sandsteinhöhlen der Großen Weide, die die Besonderheit von Falck zwischen der Stadt und dem Dorf ausmacht, dient als natürliche Kulisse für die Figuren der Geburt Christi in einer originellen Krippe im Freien.

Mise à jour le 2023-10-19 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE