Thuir Exposition, dégustation et animations gratuites vous attendent ! Caves Byrrh Thuir, 16 septembre 2023, Thuir. Exposition, dégustation et animations gratuites vous attendent ! 16 et 17 septembre Caves Byrrh Gratuit. Entrée libre. Cette année encore, les Caves Byrrh ouvrent gratuitement leurs portes lors des Journées Européennes du Patrimoine. Expositions, dégustations, animations… un week-end riche en perspectives vous attend ! Caves Byrrh 2 boulevard Violet BP-25, 66300 Thuir Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 53 45 86 http://www.aspres-thuir.com Les frères Violet, inventifs et précurseurs, eurent l’idée de fabriquer, en 1866, un breuvage à base de vin et de plantes médicinales. Ils devinrent ainsi les fondateurs d’une des plus grandes entreprises du XXe siècle. La cave abrite également la plus grande cuve en chêne du monde. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

