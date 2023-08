Visite caves et patrimoine Caves Bouvet Ladubay Saumur, 16 septembre 2023, Saumur.

Visite caves et patrimoine 16 et 17 septembre Caves Bouvet Ladubay visite limitée à 15 personnes maximum. Accessible à partir de 8 ans. Tarif réduit à 4€ par personne. Réservation obligatoire. Visite d’une durée de 2h environ – Prévoir une veste, il ne fait que 12 degrés en caves.

Retracez l’histoire de Bouvet-Ladubay à travers les archives, la collection d’étiquettes, le bureau d’Étienne Bouvet,le Petit Théâtre et de nombreuses autres pièces chargées en mémoire.

La Cathédrale Engloutie et les différentes étapes d’élaboration de nos fines bulles de Loire sont aussi à découvrir.

Une dégustation de différentes cuvées clôturera cette visite spéciale.

Horaires des visites « Journée du Patrimoine » : 10h et 14h30 / visite limitée à 15 personnes maximum. Accessible à partir de 8 ans. Tarif réduit à 4€ par personne. Réservation obligatoire. Visite d’une durée de 2h environ – Non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Réservation au 02.41.83.83.83 ou par mail accueil@bouvet-ladubay.fr

Caves Bouvet Ladubay 11 rue Jean Ackerman Saumur 49400 Saint-Hilaire-Saint-Florent Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241838383 https://www.bouvet-ladubay.fr/accueil/ https://www.facebook.com/bouvetladubay/ [{« link »: « mailto:accueil@bouvet-ladubay.fr »}]

Découvrez toutes les étapes de la méthode traditionnelle, plongez dans l’Histoire de la Maison fondée en 1851, explorez la Cathédrale Engloutie au cœur des caves et dégustez l’Excellence des Bruts de Loire.

À ce jour, ce sont plus de 500 médailles et récompenses qui ont confirmé la qualité de nos Cuvées.

La famille Monmousseau, à la tête de la Maison depuis son acquisition en 1932 par Justin-Marcel Monmousseau, a aussi donné une dimension artistique toute naturelle pour des esthètes de vin : le Centre d’Art Contemporain Bouvet-Ladubay, avec des expositions proposées tout au long de l’année. Parkings à disposition

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

©Marc Broussard