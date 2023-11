SAFIA NOLIN Caves (Bon-Séjour) Versoix, 23 novembre 2023, Versoix.

SAFIA NOLIN Jeudi 23 novembre, 20h30 Caves (Bon-Séjour) Billet de 5.- à 20.- CHF

Safia Nolin (CDN) vient remplir Les Caves de Versoix de ses chansons aux saveurs folk sombres. Sa voix aux rondeurs chaudes irradie l’espace, et vous invite à vous réchauffer de la froideur de novembre au gré des rythmes lents et envoûtants de ses mélodies.

Après deux albums de reprises et deux projets de compositions personnelles, l’autrice-compositrice et interprète québécoise revient avec un nouveau projet, Dead Shopping Mall, sorti en 2023 et co-signé par l’artiste Kanen. Son univers sonore singulier, tout en légèreté, lui a une fois de plus valu l’attention du public et de la critique, présent dès ses débuts.

Très engagée, Safia a également été porte-parole de la Journée de la visibilité lesbienne à Montréal. En 2020, elle a créé Saint-Jeanne, un spectacle inclusif, ayant pour but de refléter le Québec d’aujourd’hui et de donner de la visibilité à des artistes qui n’en ont pas assez.

Ouverture des portes à 19h30.

En coproduction avec Les Caves de Versoix.

Caves (Bon-Séjour) Route de Sauverny 6, 1290 Versoix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T20:30:00+01:00 – 2023-11-23T22:00:00+01:00

