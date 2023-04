ENS – INSECTES ENTRE VIGNES ET GARRIGUE, 18 juin 2023, Caves.

2 km / Facile / + 4 ans

Rendez-vous devant la poste

Petite balade longeant des parcelles de vignes entrecoupées de zones de garrigue pour observer les insectes et araignées qui évoluent dans ces milieux.

Matériel d’observation fourni..

2023-06-18 à 09:30:00 ; fin : 2023-06-18 12:30:00. .

Caves 11510 Aude Occitanie



2 km / Easy / + 4 years

Meeting point in front of the post office

A short walk along the vineyards interspersed with areas of scrubland to observe the insects and spiders that live in these environments.

Observation equipment provided.

2 km / Fácil / + 4 años

Punto de encuentro frente a la oficina de correos

Breve paseo por parcelas de viñedo intercaladas con zonas de matorral para observar los insectos y arañas que viven en estos ambientes.

Se proporciona material de observación.

2 km / Leicht / + 4 Jahre

Treffpunkt vor der Post

Kurze Wanderung entlang von Weinbergsparzellen, die von Garrigue-Zonen unterbrochen werden, um Insekten und Spinnen zu beobachten, die sich in diesen Lebensräumen bewegen.

Beobachtungsmaterial wird zur Verfügung gestellt.

Mise à jour le 2023-03-27 par A.D.T. de l’Aude / Conseil Départemental de l’Aude