PROJECTION DE CRUMB Caverne Thionville Catégories d’Évènement: Moselle

Thionville

PROJECTION DE CRUMB Caverne, 15 avril 2023, Thionville . PROJECTION DE CRUMB 1 place André Malraux Caverne Thionville Moselle Caverne 1 place André Malraux

2023-04-15 14:00:00 – 2023-04-15 16:00:00

Caverne 1 place André Malraux

Thionville

Moselle . Le film est consacré à la carrière de l’auteur de BD Robert CRUMB et à sa famille. S’interrogeant particulièrement sur le moteur de la carrière du pape de la bande dessinée underground, il permet de mieux comprendre les grandes thématiques développées tout au long de son oeuvre et son regard sur la vie.

À partir de 16 ans / Sur inscription Caverne 1 place André Malraux Thionville

dernière mise à jour : 2023-03-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Moselle, Thionville Autres Lieu Thionville Adresse Thionville Moselle Caverne 1 place André Malraux Ville Thionville Departement Moselle Tarif Lieu Ville Caverne 1 place André Malraux Thionville

Thionville Thionville Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thionville /

PROJECTION DE CRUMB Caverne 2023-04-15 was last modified: by PROJECTION DE CRUMB Caverne Thionville 15 avril 2023 1 place André Malraux Caverne Thionville Moselle Caverne Thionville Moselle

Thionville Moselle