Une nouvelle expo consacrée aux sportifs sur le front du Chemin des Dames de 1914 à 1918 !.

Une nouvelle expo déployée à l'occasion de la Coupe du monde de rugby 2023, abordant la question des sportifs engagés sur le front en 1914-1918, et plus largement la pratique du sport dans le conflit… RV au Centre d'Accueil du Visiteur · Caverne du Dragon chaque jour à leurs horaires d'ouverture !

Caverne du Dragon

Oulches-la-Vallée-Foulon 02160 Aisne Hauts-de-France

