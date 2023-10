Exposition à la Caverne du Dragon : « Le Grand match : sport et sportifs dans la bataille du Chemin des Dames » Caverne du Dragon Oulches-la-Vallée-Foulon, 29 septembre 2023, Oulches-la-Vallée-Foulon.

Une nouvelle expo consacrée aux sportifs sur le front du Chemin des Dames de 1914 à 1918 !.

A new exhibition dedicated to sportsmen and women on the Chemin des Dames front from 1914 to 1918!

Una nueva exposición dedicada a los deportistas del frente Chemin des Dames de 1914 a 1918

Eine neue Ausstellung über Sportler an der Front des Chemin des Dames von 1914 bis 1918!

