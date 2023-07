A la découverte des collections départementales de l’Aisne Caverne du Dragon / Centre d’Accueil du Visiteur Laon, 16 septembre 2023, Laon.

A la découverte des collections départementales de l’Aisne 16 et 17 septembre Caverne du Dragon / Centre d’Accueil du Visiteur RDV au CABA Parch Foch à Laon, sur réservation, maximum 15 personnes par créneau.

A la découverte des collections départementales de l’Aisne

Acompagné par notre chargée des collections, découvrez le lieu de conservation et les méthodes utilisées pour stocker et conserver nos objets historiques ! Le bâtiment des collections est ouvert exclusivement pour les JEP.

Caverne du Dragon / Centre d'Accueil du Visiteur Parc Foch – Avenue du Maréchal Foch – 02000 LAON Laon 02000 Semilly Aisne Hauts-de-France

Depuis le 4 mai 2019, dans un bâtiment dominant un paysage à couper le souffle marqué par la Grande Guerre, le Centre d'Accueil du Visiteur, vous raconte l'histoire de la vie des milliers de soldats plongés dans les combats les plus terribles de la Première Guerre mondiale.

Des vitrines présentant armes et uniformes, côtoient une immense table interactive permettant de partir à la découverte des principaux sites de mémoire à visiter avant de descendre 14 mètres sous terre pour visiter la Caverne du Dragon.

Cette ancienne carrière de pierre fut plongée au cœur des combats entre 1914 et 1918. Lieu de cantonnement, de culte, infirmerie et même cimetière, cette « creute » changea de camp à de nombreuses reprises au cours de la guerre. La Caverne du Dragon a abrité dès la fin de la guerre le souvenir de milliers de combattants venus s’y affronter. Entretenu par la volonté des anciens combattants et celle du Souvenir Français, le site devenu départemental, a fait l’objet de plusieurs aménagements pour répondre à chaque fois aux défis de la mémoire. parking gratuit non surveillé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T14:15:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T15:15:00+02:00

