Le Louise Ausseill Quintet sera en concert à 21h à la salle Henri Salvador

Inspirée par les grandes chanteuses du jazz et de soul telles que Billie Holiday et Aretha Franklin, Louise s’initie très tôt à la musique et au chant.

D’origine française, c’est néanmoins en Espagne qu’elle fait ses premières scènes.

Installée en France depuis 2015, Louise rencontre à Paris les musiciens qui formeront son quintet. Saxophone, piano, contrebasse et batterie donnent vie aux compositions et arrangements de la chanteuse.

Influencée par le jazz traditionnel et, plus généralement, par la musique afro-américaine, Louise réunit ces quatre musiciens autour de ses compositions, mais aussi de standards du Great American Songbook, qu’ils revisitent ensemble avec une pointe de modernité oscillant entre Jazz, pop et soul.

Le quintet marie ces différents styles et, en quête de sincérité, privilégie la simplicité tant dans la musique écrite que dans l’improvisation. Cela se traduit par un répertoire riche et varié, aux couleurs très personnelles.

On y retrouve les influences d’artistes tels que Fats Waller, Horace Silver, Etta James ou encore Gregory Porter.

