EXPOSITION PEINTURE, PHOTOGRAPHIES ET SCULPTURES – SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE Caveaux de l’abbaye Saint-Georges-sur-Loire, 9 septembre 2023, Saint-Georges-sur-Loire.

Saint-Georges-sur-Loire,Maine-et-Loire

Découvrez les sculptures de Muriel Rondeau, inspirées par le corps humain, les photographies de Sophie Albert qui capture les illusions d’optique dans le quotidien et les tableaux de Boris Davy, véritables introspections graphiques..

2023-09-09 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Caveaux de l’abbaye Place de l’Hôtel de Ville

Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Discover Muriel Rondeau’s sculptures, inspired by the human body, Sophie Albert’s photographs, which capture optical illusions in everyday life, and Boris Davy’s paintings, veritable graphic introspections.

Descubra las esculturas de Muriel Rondeau, inspiradas en el cuerpo humano, las fotografías de Sophie Albert, que captan las ilusiones ópticas de la vida cotidiana, y las pinturas de Boris Davy, verdaderas introspecciones gráficas.

Entdecken Sie die Skulpturen von Muriel Rondeau, die vom menschlichen Körper inspiriert sind, die Fotografien von Sophie Albert, die optische Täuschungen im Alltag einfängt, und die Gemälde von Boris Davy, die wahre grafische Introspektionen sind.

Mise à jour le 2023-07-13 par eSPRIT Pays de la Loire