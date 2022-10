Caveau Moillard-Meursault – Dégustation Gourmande – Vente des Vins des Hospices de Beaune Meursault Meursault Catégories d’évènement: Cte-d'Or

Meursault

Caveau Moillard-Meursault – Dégustation Gourmande – Vente des Vins des Hospices de Beaune Meursault, 19 novembre 2022, Meursault. Caveau Moillard-Meursault – Dégustation Gourmande – Vente des Vins des Hospices de Beaune

Caveau Moillard – Meursault RD 974 Meursault Cte-d’Or RD 974 Caveau Moillard – Meursault

2022-11-19 10:00:00 – 2022-11-19 16:00:00

RD 974 Caveau Moillard – Meursault

Meursault

Cte-d’Or Meursault Côte-d’Or EUR 30 35 Pour le 162ème édition, le Caveau Moillard – Meursault vous prépare une dégustation spéciale à la hauteur de cet événement. Une dégustation gourmande composée de charcuteries et de fromages Bourguignons, accompagnés de six grands vins dont deux vins des Hospices de Beaune. caveau.meursault@moillard.fr +33 3 80 21 70 44 https://www.moillard.fr/visite-degustation/caveau/le-caveau-de-meursault.html?no_cache=1&tx_kgtourisme_kgtourisme%5Bactivite%5D=47&cHash=ef1a5397e0d27d82085d1760bc9335c9 RD 974 Caveau Moillard – Meursault Meursault

dernière mise à jour : 2022-10-07 par

Détails Catégories d’évènement: Cte-d'Or, Meursault Autres Lieu Meursault Adresse Meursault Cte-d'Or RD 974 Caveau Moillard - Meursault Ville Meursault lieuville RD 974 Caveau Moillard - Meursault Meursault Departement Cte-d'Or

Meursault Meursault Cte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meursault/

Caveau Moillard-Meursault – Dégustation Gourmande – Vente des Vins des Hospices de Beaune Meursault 2022-11-19 was last modified: by Caveau Moillard-Meursault – Dégustation Gourmande – Vente des Vins des Hospices de Beaune Meursault Meursault 19 novembre 2022 Caveau Moillard - Meursault RD 974 Meursault Cte-d'Or Cte-d'Or Meursault

Meursault Cte-d'Or