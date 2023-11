Duo Daozi Caveau | Fegersheim Fegersheim, 17 novembre 2023, Fegersheim.

Duo Daozi Vendredi 17 novembre, 20h00 Caveau | Fegersheim Gratuit, sur réservation auprès de la CLEF

Présent en résidence de création au Caveau en 2021, Daozi compose une véritable poésie sonore qui puise dans la musique classique pour emprunter les chemins du folk, du jazz, de la musique éthnique et contemporaine. Son univers subtil et onirique déplie des paysages arides puis aquatiques, pour mélanger la terre et le ciel. Annabelle et Sonia, les deux musiciennes, choisissent aussi la compagnie de poétesses et poètes alsaciens pour célébrer la quête de la beauté, de la vibration commune et du juste tempo.

Caveau | Fegersheim 27 Rue de Lyon, 67640 Fegersheim

