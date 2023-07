Pièces de théâtre et fables par la Compagnie du Dragon et de la Lézarde Caveau du Saint-Esprit Provins Catégories d’Évènement: Provins

Seine-et-Marne Pièces de théâtre et fables par la Compagnie du Dragon et de la Lézarde Caveau du Saint-Esprit Provins, 16 septembre 2023, Provins. Pièces de théâtre et fables par la Compagnie du Dragon et de la Lézarde 16 et 17 septembre Caveau du Saint-Esprit Dans la limite des places disponibles La « Compagnie du Dragon et de la Lézarde » anime le monument en jouant des extraits de pièces théâtre allant de Molière, à Feydeau et Courteline, en passant par Shakespeare avec une pointe de Sophocle, sans oublier les vers de Jean de la Fontaine, les pensées de Jacques Prévert et la prose de Sacha Guitry. Caveau du Saint-Esprit 34 rue de Jouy 77160 Provins Provins 77160 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 60 26 26 http://www.provins.net Salle basse entièrement voûtée de l’ancien hôpital du Saint-Esprit fondé en 1177 par Henri le Libéral, comte de Champagne. SNCF gare de Provins / A4, D231 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

