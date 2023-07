Visite libre du Caveau du Saint-Esprit Caveau du Saint-Esprit Provins Catégories d’Évènement: Provins

Seine-et-Marne Visite libre du Caveau du Saint-Esprit Caveau du Saint-Esprit Provins, 16 septembre 2023, Provins. Visite libre du Caveau du Saint-Esprit 16 et 17 septembre Caveau du Saint-Esprit Entrée libre Visite libre de la salle basse (XIIe siècle) entièrement voûtée de l’ancien hôpital du Saint-Esprit, fondé en 1177 par Henri le Libéral, comte de Champagne. Caveau du Saint-Esprit 34 rue de Jouy 77160 Provins Provins 77160 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 60 26 26 http://www.provins.net Salle basse entièrement voûtée de l’ancien hôpital du Saint-Esprit fondé en 1177 par Henri le Libéral, comte de Champagne. SNCF gare de Provins / A4, D231 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Ville de Provins Détails Catégories d’Évènement: Provins, Seine-et-Marne Autres Lieu Caveau du Saint-Esprit Adresse 34 rue de Jouy 77160 Provins Ville Provins Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Caveau du Saint-Esprit Provins

Caveau du Saint-Esprit Provins Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/provins/