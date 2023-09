Pique Nique des Vendanges au Château de la Galinière Caveau du Château de la Galinière Châteauneuf-le-Rouge, 1 octobre 2023, Châteauneuf-le-Rouge.

Châteauneuf-le-Rouge,Bouches-du-Rhône

Venez en famille ou entre amis pique-niquer au cœur des vignes du Château de la Galinière, profiter d’une vue imprenable sur le Cengle..

2023-10-01 11:00:00 fin : 2023-10-01 17:00:00. .

Caveau du Château de la Galinière Grand site Sainte-Victoire

Châteauneuf-le-Rouge 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and enjoy a picnic with family and friends in the heart of the Château de la Galinière vineyards, with a breathtaking view of Le Cengle.

Venga a disfrutar de un picnic con su familia o amigos en el corazón de los viñedos del Château de la Galinière, con una vista impresionante de Le Cengle.

Kommen Sie mit Ihrer Familie oder mit Freunden zum Picknick in den Weinbergen des Château de la Galinière und genießen Sie den atemberaubenden Blick auf den Cengle.

Mise à jour le 2023-09-25 par Office de Tourisme d’Aix en Provence