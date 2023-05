Girls and Rosés Caveau du Château de la Galinière Châteauneuf-le-Rouge Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Châteauneuf-le-Rouge Girls and Rosés Caveau du Château de la Galinière, 16 juin 2023, Châteauneuf-le-Rouge. Châteauneuf-le-Rouge,Bouches-du-Rhône Girls & Rosés : Soirée 100% filles. Bar à vins | Stands d’exposantes (créatrices et productrices) | Ambiance musicale | Food truck.

2023-06-16 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-16 00:00:00. .

Caveau du Château de la Galinière Grand site Sainte-Victoire

Châteauneuf-le-Rouge 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Girls & Rosés : 100% girls’ night out. Wine bar | Exhibitors’ stands (creators and producers) | Musical atmosphere | Food truck Girls & Rosés : Noche 100% de chicas. Bar de vinos | Stands de expositores (diseñadores y productores) | Ambiente musical | Food truck Girls & Rosés: Abend zu 100% für Mädchen. Weinbar | Stände von Ausstellerinnen (Designerinnen und Produzentinnen) | Musikalisches Ambiente | Foodtruck Mise à jour le 2023-05-22 par Office de Tourisme d’Aix en Provence Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Châteauneuf-le-Rouge Autres Lieu Caveau du Château de la Galinière Adresse Caveau du Château de la Galinière Grand site Sainte-Victoire Ville Châteauneuf-le-Rouge Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Caveau du Château de la Galinière Châteauneuf-le-Rouge

Caveau du Château de la Galinière Châteauneuf-le-Rouge Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauneuf-le-rouge/

Girls and Rosés Caveau du Château de la Galinière 2023-06-16 was last modified: by Girls and Rosés Caveau du Château de la Galinière Caveau du Château de la Galinière Châteauneuf-le-Rouge 16 juin 2023