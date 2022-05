Caveau des artistes – Exposition : Patrick Lançon Saint-Claude, 4 juin 2022, Saint-Claude.

Du mardi au samedi du 4 au 25 juin, 9h à 12h et de 14h à 18h, à Saint-Claude.

Le Caveau des artistes de Saint-Claude a le plaisir d’accueillir les œuvres du photographe amateur, Patrick Lançon, qui sera accompagné pour la première fois de ses petits-fils, Simon et Étienne Gambey.

Photographe amateur, son œil est attiré par la mise en scène d’un instant, par le sujet inattendu capté par son appareil photo presque toujours à portée de main. Dans ses instantanés, Patrick Lançon réussit à intégrer et capturer un élément anecdotique. Tantôt décalé et humoristique tantôt poétique, chaque photographie raconte une petite histoire révélant ainsi le côté humaniste de son auteur.

Ses petits-fils :

– Simon Gambey est titulaire d’un DUT (Diplôme Universitaire de Technologie) Mesures Physiques et d’un Master Mécanique et Conception. Il a beaucoup parcouru les stades régionaux, depuis sa plus tendre enfance, grâce à la belle et sympathique équipe de foot de Ravilloles dans laquelle il s’est véritablement épanoui. C’est également un grand amoureux de la nature.

– Étienne Gambey expérimente différentes techniques plastiques et graphiques (monotype, linogravure, scanner…), principalement en noir et blanc, qu’il développe sur différents supports (textiles, posters, objets…) et explore la photographie avec son appareil argentique.

Pour approfondir sa passion, après un BAC arts appliqués, il suit actuellement une formation de graphisme à Villefontaine (DNMADE – Diplôme National des Métiers d’Art et du DEsign option Graphisme) et continuera l’année prochaine en apprentissage dans l’imprimerie de La fraternelle. Son ambition ? Créer sa propre ligne de vêtements.

Exposition ouverte du 4 au 25 juin 2022, du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Fermé le 6 juin.

Entrée libre et gratuite.

