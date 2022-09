Caveau des artistes – Exposition Jacky Grossiord Saint-Claude Saint-Claude Catégories d’évènement: Jura

2022-10-01 – 2022-10-29

Jura EUR Caveau des artistes – Exposition Jacky Grossiord Peinture Encaustiques Le Caveau des artistes de Saint-Claude a le plaisir d’accueillir en ce début d’automne, les ≈ìuvres d’un peintre populaire dans la cité pipiêre, Jacky Grossiord. Membre actif de l’association Arts plastiques du Haut-Jura, artiste amateur autodidacte, Jacky Grossiord expose réguliêrement au Caveau des artistes et dans bien d’autres lieux de la région tant individuellement qu’avec l’association. Jacky Grossiord peint depuis 1983. Il pratique d’abord l’huile, l’acrylique et le pastel. Puis, à partir de 1990, il expérimente la peinture à l’encaustique qu’il personnalise en utilisant des couleurs prêtes à l’emploi (mélange de cires chauffées et de pigments naturels).

Les thêmes de prédilection de Jacky Grossiord sont les paysages haut-jurassiens, les reflets. L’artiste puise son inspiration dans le quotidien : arbres, balades à ski‚ avec, toujours, un équilibre entre figuration et abstraction lyrique.

Au fil d’une exposition totalement renouvelée, redécouvrons la beauté de ses créations sur toile. Exposition ouverte du 1er au 29 octobre 2022, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h. Le samedi, de 9h à 12h. Au Caveau des artistes, accês par l’Office de Tourisme : 1, avenue de Belfort. Entrée libre et gratuite. Service Culture-Animations municipal – Tél. 03 84 41 42 62.

