Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24

fin : 2024-03-24 . Les élèves de l’option LSF du Collège Saint-Exupéry de Mâcon organisent sa troisième Rando des Signes.

Elle offre trois parcours possibles : 5 km, 12 km ou 20 km, avec ravitaillements.

Les parcours seront jalonnés d’animations en Langue des Signes. EUR.

Caveau de Sologny – La Croix Blanche

Sologny 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

