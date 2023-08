CAMPAGNE TRACTEURS & ENGINS AGRICOLES – Edition 2023 CAVEAU DE CALVISSON – VPA Calvisson Catégories d’Évènement: Calvisson

Gard CAMPAGNE TRACTEURS & ENGINS AGRICOLES – Edition 2023 CAVEAU DE CALVISSON – VPA Calvisson, 5 septembre 2023, Calvisson. CAMPAGNE TRACTEURS & ENGINS AGRICOLES – Edition 2023 Mardi 5 septembre, 07h00 CAVEAU DE CALVISSON – VPA Au programme Sur place, un mécanicien agréé procèdera gratuitement à la vérification du matériel.

Chaque participant se verra remettre de la documentation, des jeux de bandesréfléchissantes, un disque 25 ainsi qu’un autocollant attestant de la vérification.

Les intervenants du service SST (conseillers en prévention, médecins ou infirmières) pourront répondre à toute question ayant trait à la prévention des risques professionnels.

Un professionnel de santé se tiendra à votre disposition pour vérifier votre vue et votre audition.

CAVEAU DE CALVISSON – VPA
CALVISSON
Calvisson 30420
Gard Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-05T07:00:00+02:00 – 2023-09-05T12:00:00+02:00

