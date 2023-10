Marché de Noël de Sulauze Cave viticole de Sulauze Istres, 9 décembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Le samedi 9 décembre la cave de Sulauze vous invite au Domaine pour découvrir la 6ème édition du Marché de Noël !.

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

Cave viticole de Sulauze Chemin Du vieux Sulauze

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



On Saturday December 9th, the Cave de Sulauze invites you to the Domaine to discover the 6th edition of the Christmas Market!

El sábado 9 de diciembre, la Cave de Sulauze le invita al Domaine para descubrir la 6ª edición del Mercado de Navidad

Am Samstag, den 9. Dezember lädt Sie der Weinkeller von Sulauze auf die Domaine ein, um die 6. Ausgabe des Weihnachtsmarktes zu entdecken!

