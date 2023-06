Viticulture d’hier et regards artistiques d’aujourd’hui : un voyage au cœur de Montbazin Cave viticole de la famille Rous Montbazin Montbazin Catégories d’Évènement: Hérault

Montbazin Viticulture d’hier et regards artistiques d’aujourd’hui : un voyage au cœur de Montbazin Cave viticole de la famille Rous Montbazin, 16 septembre 2023, Montbazin. Viticulture d’hier et regards artistiques d’aujourd’hui : un voyage au cœur de Montbazin 16 et 17 septembre Cave viticole de la famille Rous Gratuit. Entrée libre. Lors de cette visite, vous aurez l’occasion de découvrir une exposition mettant en avant du matériel et de l’outillage ancien utilisés dans le domaine de la viticulture. Celle-ci se déroulera dans une ancienne cave viticole qui illustre parfaitement une maison vigneronne typique. Ce lieu chargé d’histoire se trouve au cœur du village de Montbazin.

En parallèle à cette exposition, vous pourrez également admirer les photographies de Paul Amouroux dans la magnifique chapelle Saint-Pierre. Cette exposition photographique viendra compléter votre expérience en ajoutant une dimension artistique à votre visite. Cave viticole de la famille Rous 11 bis place de l’église, 34560 Montbazin Montbazin 34560 Hérault Occitanie 06 09 50 66 94 http://www.memoiredemontbazin.fr/ Cette cave viticole de la famille Rous, propose une exposition de matériel viticole patrimonial. Parking Cami de la Trappe. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

