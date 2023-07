Découvrez le jeu de la boule de fort ! Cave troglodytique « les Grandes Bottes » Luynes Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Luynes Découvrez le jeu de la boule de fort ! Cave troglodytique « les Grandes Bottes » Luynes, 16 septembre 2023, Luynes. Découvrez le jeu de la boule de fort ! 16 et 17 septembre Cave troglodytique « les Grandes Bottes » Venez découvrir la pratique de la boule de fort, le seul jeu troglodytique de France, en compagnie des sociétaires des Grandes Bottes ! Cave troglodytique « les Grandes Bottes » 10 rue de la République 37230 Luynes Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 55 35 55 http://www.luynes.fr L’association Les Grandes Bottes vous accueille dans une cave typique aménagée. Société de 1894. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 © Vincent Dupré Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Luynes Autres Lieu Cave troglodytique "les Grandes Bottes" Adresse 10 rue de la République 37230 Luynes Ville Luynes Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Cave troglodytique "les Grandes Bottes" Luynes

Cave troglodytique "les Grandes Bottes" Luynes Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luynes/