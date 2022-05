CAVE SOL ET AME A GALARGUES Galargues Galargues Catégories d’évènement: Galargues

Hérault

CAVE SOL ET AME A GALARGUES Galargues, 25 juin 2022, Galargues. CAVE SOL ET AME A GALARGUES Galargues

2022-06-25 – 2022-06-25

Galargues Hérault Galargues Célébrons le 80ème anniversaire de la cave Sol & Ame ce Samedi 25 Juin ! nAu programme, une soirée dégustation de vin avec 4 pôles : rouge, blanc, rosé et effervescent. Accompagné en musique par la Peña Los Caballeros et le DJ Tibeau. nChaque pôle dégustation sera accompagné d’une proposition culinaires adaptés nDégustez en toute convivialité entre amis ou en famille nEn partenariat avec Pays d’Oc n@vinspaysdocigp n—————- n✅ L’entrée sans réservation est possible le soir même nRéservation : nLien à venir n▼ Infos ▼ n▸ 8€ : Entrée + Pass dégustation (3 doses) n▸ 5€ : Entrée + Pass soft n▸ Gratuit pour les enfants de -13 ans n▸ Parking à disposition / Borne éthylotest n▸ Cave Coopérative Galargues Buzignargues, 34160 Galargues, France nL’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Voir moins Célébrons le 80ème anniversaire de la cave Sol & Ame ce Samedi 25 Juin ! nAu programme, une soirée dégustation de vin avec 4 pôles : rouge, blanc, rosé et effervescent. Accompagné en musique par la Peña Los Caballeros et le DJ Tibeau. nChaque pôle dégustation sera accompagné d’une proposition culinaires adaptés nDégustez en toute convivialité entre amis ou en famille Célébrons le 80ème anniversaire de la cave Sol & Ame ce Samedi 25 Juin ! nAu programme, une soirée dégustation de vin avec 4 pôles : rouge, blanc, rosé et effervescent. Accompagné en musique par la Peña Los Caballeros et le DJ Tibeau. nChaque pôle dégustation sera accompagné d’une proposition culinaires adaptés nDégustez en toute convivialité entre amis ou en famille nEn partenariat avec Pays d’Oc n@vinspaysdocigp n—————- n✅ L’entrée sans réservation est possible le soir même nRéservation : nLien à venir n▼ Infos ▼ n▸ 8€ : Entrée + Pass dégustation (3 doses) n▸ 5€ : Entrée + Pass soft n▸ Gratuit pour les enfants de -13 ans n▸ Parking à disposition / Borne éthylotest n▸ Cave Coopérative Galargues Buzignargues, 34160 Galargues, France nL’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Voir moins Sol&Âme

Galargues

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Galargues, Hérault Autres Lieu Galargues Adresse Ville Galargues lieuville Galargues Departement Hérault

Galargues Galargues Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/galargues/

CAVE SOL ET AME A GALARGUES Galargues 2022-06-25 was last modified: by CAVE SOL ET AME A GALARGUES Galargues Galargues 25 juin 2022 Galargues Hérault

Galargues Hérault