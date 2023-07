Découvrez les secrets de fabrication d’une boisson médiévale lors d’une visite guidée de ces caves Cave Seguelas Tarascon-sur-Ariège Catégories d’Évènement: Ariège

Découvrez les secrets de fabrication d'une boisson médiévale lors d'une visite guidée de ces caves

Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00

Gratuit. Entrée libre.

Tout d'abord élaboré dans les caves de Gaston Phoebus, plongez-vous dans l'histoire de ce breuvage médiéval à base de vin.

Cave Seguelas
Chemin de la croix de quie, 09400 Tarascon-sur-ariège
Tarascon-sur-Ariège

Entrer dans cette propriété du centre de Tarascon-sur-Ariège, c'est accepter de faire un bond dans le passé. D'oublier tous les tracas du quotidien pour se plonger dans un héritage qui nous dépasse, qui a traversé les siècles et les civilisations sans jamais s'étouffer complètement. C'est aussi consentir à recevoir une tonne d'informations, pour peu que le visiteur rebondisse sur les dires du gardien de ce temple à part, qui se veut malgré tout modeste.

