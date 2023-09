Cet évènement est passé Visite historique du site de la Perrière Cave Robert & Marcel Bellevigne-les-Châteaux Catégories d’Évènement: Bellevigne-les-Châteaux

Visite historique du site de la Perrière

Une visite historique de la commune de Saumoussay, remontez le passé quelques instants dans un site en service de l'antiquité jusqu'à la seconde Guerre Mondiale.

Partez à la découverte de personnages emblématiques avec une historienne passionnée.

La visite se termine par une dégustation des vins de la cave coopérative Robert et Marcel.

Entrée gratuite Cave Robert & Marcel Route de Saumoussay Bellevigne-les-Châteaux 49260 Saint-Cyr-en-Bourg Maine-et-Loire Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

Dimanche 17 septembre, 15h30, 17h00

Entrée sur inscription

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00
2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

