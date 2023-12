LOKK AND ZARN CAVE POESIE Toulouse Catégorie d’Évènement: Toulouse LOKK AND ZARN CAVE POESIE Toulouse, 26 janvier 2024, Toulouse. Lembe Lokk, née en Estonie, vit en France depuis 25 ans.Elle écrit en anglais, estonien et français.Brunoï Zarn joue (entre autres formations) dans Boucan et dans La Foule.Dans ce duo, l’essentiel des paroles est en français. Si, de par son accent, quelques mots vous échappent, rassurez-vous : ils échappent aussi à toute logique ! Sa poésie contemporaine est un tapis volant sur lequel vous choisirez le plan de vol. L’intensité de son interprétation s’appuie sur la merveilleuse guitare de Brunoï Zarn. Le rock est sans doute le ciment de leur complicité.

Tarif : 15.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-01-26 à 21:00 Réservez votre billet ici CAVE POESIE 71 rue du Taur 31300 Toulouse 31 Détails Catégorie d’Évènement: Toulouse Autres Code postal 31300 Lieu CAVE POESIE Adresse 71 rue du Taur Ville Toulouse Departement 31 Lieu Ville CAVE POESIE Toulouse Latitude 43.60719 Longitude 1.442163 latitude longitude 43.60719;1.442163

