PRIMO GAOUZI CAVE POESIE Toulouse Catégorie d’Évènement: Toulouse PRIMO GAOUZI CAVE POESIE Toulouse, 24 janvier 2024, Toulouse. Lauréat des Coups de Pousses du 18 novembre 2023, choisi par un jury de lycéennes et lycéens enthousiasmés par sa poésie, Primo Gaouzi donnera son récital en solo.

Tarif : 15.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-01-24 à 21:00
Réservez votre billet ici
CAVE POESIE
71 rue du Taur
31300 Toulouse
31

