Toulouse La Pause Musicale – concert de Lehache Cave Poésie René Gouzenne Toulouse, 4 janvier 2024 11:30, Toulouse. La Pause Musicale – concert de Lehache Jeudi 4 janvier 2024, 12h30 Cave Poésie René Gouzenne Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles Un concert gratuit de La Pause Musicale Moment gratuit désormais prisé par les Toulousains à l’heure du déjeuner, la Pause Musicale propose une série de concerts dans un esprit de décontraction et de découverte principalement axée sur les musiciens toulousains. Le concert de Lehache (chanson folk jazz : guitare et voix) du jeudi 4 janvier 2024 se tient exceptionnellement à la Cave Poésie René Gouzenne. Les concerts suivants auront lieu comme d’habitude en salle du Sénéchal. Informations pratiques Ouverture des portes à 11h45.

Début à 12h30. Plus d’informations sur le site web de l’association APOIRC Ce rendez-vous fait partie des bons plans culturels pour profiter de l’offre culturelle toulousaine à moindre coût.

Découvrez d’autres bons plans culturels Cave Poésie René Gouzenne 71 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 23 62 00 http://www.cave-poesie.com [{« link »: « https://lecatalogue.jimdofree.com/la-pause-musicale/ »}, {« link »: « https://metropole.toulouse.fr/sortir/culture-et-loisirs/bons-plans-culturels »}] Avec ses 2 petites salles de spectacle, la Cave Poésie est un lieu intimiste, convivial, axé sur la découverte de nouveaux artistes (théâtre, musique, chanson, danse, poésie…). Métro : ligne A – station Capitole, ligne B – station Jeanne d’Arc Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Heure : 11:30 Catégories d'Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Code postal 31000 Lieu Cave Poésie René Gouzenne Adresse 71 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse

