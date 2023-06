Un pas de côté Cave Poésie René Gouzenne Toulouse, 26 août 2023, Toulouse.

Didier Dulieux & invité·es / Bal sans frontières

On finit l’été avec un pas de côté.

Un pas de côté pour une musique enthousiasmante qui mélange les percussions farfelues de Fred bambou, la batterie survoltée d’Éric Boccalini, l’accordina tout-terrain de Didier Dulieux et le violon sur ressort de Ninon Legoux !

Un pas de côté jubilatoire, lorsque la violoniste s’introduit dans le public pour guider tout le monde vers les joies de la danse, on ne sait plus si c’est un bal ou un concert !

Un pas de côté pour élargir le répertoire de la musique traditionnelle occitane aux autres musiques dansantes, la musique irlandaise, les mélodies de l’Orient…

Alors, vous entrez dans la danse ?

Salle : Foyer / Durée : 2 h

Tarifs : Prix libre

Cave Poésie René Gouzenne 71 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 23 62 00 http://www.cave-poesie.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.cave-poesie.com »}] Avec ses 2 petites salles de spectacle, la Cave Poésie est un lieu intimiste, convivial, axé sur la découverte de nouveaux artistes (théâtre, musique, chanson, danse, poésie…). Métro : ligne A – station Capitole, ligne B – station Jeanne d’Arc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-26T19:00:00+02:00 – 2023-08-26T21:00:00+02:00

© Anne-Laure Fleurette