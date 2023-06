JUR Cave Poésie René Gouzenne Toulouse, 22 août 2023, Toulouse.

Cridacompany / Chanson pop

En 2006, la Cridacompany présente sa toute première création à la Cave Po’. 18 ans plus tard, après nombre de créations présentées de la Suède au Mexique, en passant par le continent africain, la Crida revient à la Cave Po’ pour le dernier album de JUR, Sangria, certainement le plus personnel et intime du groupe…

Il y a dans l’univers de JUR des chapiteaux où le cirque se fait contemporain, où les corps s’expriment.

Il y a l’accent catalan d’une chanteuse à la voix chaude et des chansons folk à la Leonard Cohen.

Il y a des photographies qui ont capturé des cris d’enfants.

Et il y a l’ombre bienveillante d’un Tony Gatlif qui a choisi une de leurs chansons pour son prochain film, à venir en octobre.

Salle : Cour / Durée : 1 h

Cave Poésie René Gouzenne 71 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France

Avec ses 2 petites salles de spectacle, la Cave Poésie est un lieu intimiste, convivial, axé sur la découverte de nouveaux artistes (théâtre, musique, chanson, danse, poésie…). Métro : ligne A – station Capitole, ligne B – station Jeanne d'Arc

JUR 22 – 25 août Cave Poésie René Gouzenne 6€ à 13 €

