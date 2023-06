Tiempo Cave Poésie René Gouzenne Toulouse, 15 août 2023, Toulouse.

Tiempo 15 – 19 août Cave Poésie René Gouzenne 6€ à 13 €

Irina González / Afro-cubain, jazz, world

En 2017, nous avions accueilli Irina González avec son projet La Gitana tropical. Elle revient cet été à la Cave Po’ pour son nouvel opus, Tiempo !

Un album qui nous fait découvrir son large bagage musical, influencé par des sonorités jazz, afro-latines et caribéennes, car la chanteuse, guitariste et compositrice franco-cubaine se balade en totale liberté de la bossa à la samba, de la chanson cubaine (trova) aux chants afro-cubains (yoruba) avec des harmonies jazzy, tout en laissant une belle place à l’improvisation.

Dans ses chansons elle parle de son amour de la nature, de la vie, évoquant une humanité plus juste et pleine de sincérité. Une musique accueillante, un cocktail multiculturel, un récit à travers l’exil, un moment de douceur et de voyage…

Salle : Cour / Durée : 1 h

Avec ses 2 petites salles de spectacle, la Cave Poésie est un lieu intimiste, convivial, axé sur la découverte de nouveaux artistes (théâtre, musique, chanson, danse, poésie…).

© Marina Quiroga