Dialectique du compás Cave Poésie René Gouzenne Toulouse, 8 août 2023

8 – 12 août Cave Poésie René Gouzenne 6€ à 13 €

Maël Goldwaser s’empare d’un élément fondamental du flamenco : le compás, cette structure du temps qui se répète et sur laquelle se base la danse, le chant et le jeu des musicien∙nes.

Estar a compás signifie être en rythme, par opposition à quelqu’un∙e qui se tromperait en se décalant du tempo.

Pour cette nouvelle création, Maël Goldwaser, accompagné du joueur de tablas Frédéric Cavallin, est allé piocher dans les outils rythmiques de la musique indienne pour venir bousculer les compases traditionnels et créer de nouveaux espaces rythmiques dans le flamenco qu’il compose.

Venez découvrir sa Dialectique du compás, titre emprunté à un poème de Serge Pey.

Durée : 1 h

Cave Poésie René Gouzenne 71 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France. Avec ses 2 petites salles de spectacle, la Cave Poésie est un lieu intimiste, convivial, axé sur la découverte de nouveaux artistes (théâtre, musique, chanson, danse, poésie…).

2023-08-08T21:00:00+02:00 – 2023-08-08T22:00:00+02:00

2023-08-12T21:00:00+02:00 – 2023-08-12T22:00:00+02:00

© Pierre Campistron