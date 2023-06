Syra Luca Cave Poésie René Gouzenne Toulouse, 1 août 2023, Toulouse.

Syra Luca 1 – 5 août Cave Poésie René Gouzenne Tarifs : 6€ à 13€

Syra Luca vous invite à un voyage dans le temps : un retour dans les cafés parisiens des années 30, lorsque la valse musette épousait le swing…

Le jazz manouche, typiquement français, se caractérise dans sa forme originelle par une section rythmique assurée par deux guitares et une contrebasse, un violon et l’absence de percussions, de cuivres et de bois. Un « jazz sans tambour ni trompette », à l’allégresse et la mélancolie combinées.

Syra Luca, pour sa part, troque le violon pour un accordéon et va piocher dans les sonorités modernes de compositeurs tels que Biréli Lagrène et Richard Galliano.

Mais le groupe n’oublie pas que la musique est sans frontières… alors le quartet mélange à son swing des mélodies lyriques et des rythmes véloces venus des Balkans.

Salle : Cour / Durée : 1h

Prix libre

Cave Poésie René Gouzenne 71 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 23 62 00 http://www.cave-poesie.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.cave-poesie.com »}] Avec ses 2 petites salles de spectacle, la Cave Poésie est un lieu intimiste, convivial, axé sur la découverte de nouveaux artistes (théâtre, musique, chanson, danse, poésie…). Métro : ligne A – station Capitole, ligne B – station Jeanne d’Arc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-01T21:00:00+02:00 – 2023-08-01T22:00:00+02:00

2023-08-05T21:00:00+02:00 – 2023-08-05T22:00:00+02:00

© Sylvain Bouysset