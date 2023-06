Rafael Pradal & invités Cave Poésie René Gouzenne Toulouse, 18 juillet 2023, Toulouse.

Rafael Pradal & invités 18 – 22 juillet Cave Poésie René Gouzenne 6€ à 13 €

Flamenco

Dans le flamenco, peu de musicien·nes s’aventurent à défier le piano. Rafael Pradal est de ceux-là.

Jeune pianiste virtuose, fils du chanteur, guitariste et compositeur espagnol Vicente Pradal et de la chanteuse gitane Mona Arenas, ce toulousain a développé un jeu structuré, nourri de références au cante et de techniques guitaristiques comme le trémolo ou le rasgueo.

Ses qualités d’improvisateur, sa maîtrise de l’art de l’accompagnement en font un musicien recherché des cantaores ou des danseuses et danseurs de flamenco. Le voici en trio avec deux complices, pour un concert flamenco profond et flamboyant.

Salle : Cour / Durée : 1 h

Avec ses 2 petites salles de spectacle, la Cave Poésie est un lieu intimiste, convivial, axé sur la découverte de nouveaux artistes (théâtre, musique, chanson, danse, poésie…).

