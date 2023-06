Jubilä Cave Poésie René Gouzenne Toulouse, 12 juillet 2023, Toulouse.

Jubilä 12 – 15 juillet Cave Poésie René Gouzenne 6€/13 €

Leïla Martial · Compagnie La Barde

Seule en scène, dans sa robe de nymphe et sa couronne embroussaillée, créature antique et joueuse à la fois, clown-enfant et femme lyrique, Leïla Martial rassemble ses mondes… Elle invoque Bach au goulot d’une mignonnette, célèbre l’enfant qu’elle n’aura pas, vibre à son toy piano sur des mémoires enfouies, passe du français à l’anglais et à l’espagnol, invente un de ces langages insensés dont elle a le secret, explose en volutes de timbres imaginaires inimaginables, le tout ponctué par des confessions drolatiques sur le play bach, l’accordage des instruments en 440 et autres sujets pris à la volée. Singulière et multiple, Leïla Martial visite ses territoires intérieurs et en exhume les esprits.

Cave Poésie René Gouzenne 71 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 23 62 00 http://www.cave-poesie.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.cave-poesie.com »}] Avec ses 2 petites salles de spectacle, la Cave Poésie est un lieu intimiste, convivial, axé sur la découverte de nouveaux artistes (théâtre, musique, chanson, danse, poésie…). Métro : ligne A – station Capitole, ligne B – station Jeanne d’Arc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T21:00:00+02:00 – 2023-07-12T23:00:00+02:00

2023-07-15T21:00:00+02:00 – 2023-07-15T23:00:00+02:00

© Picturaline