Caramel Mou : voilà c’est fini ! Cave Poésie René Gouzenne Toulouse, 8 juillet 2023, Toulouse.

Joe Kangourou & invité·es / Concert anniversaire de Caramel Mou, émission de radio diffusée sur Campus FM depuis 34 ans

Depuis décembre 1989, Caramel Mou rend compte de l’actualité culturelle de la Ville rose sur les ondes de Campus FM.

Musique, cinéma, arts plastiques, littératures… Nombre sont les artistes à être venu·es nous présenter leurs dernières créations. On y a parlé de politiques culturelles, de projets en construction, de festivals, d’expositions, de programmations musicales, de jeunes collectifs, de fermetures de structures. On y a entendu des journalistes du Satiricon, de Pyrénées Magazine, de Médiacités…

Célébrons 34 ans de découvertes jubilatoires, de chroniques acides et de franches déconnades, mais aussi la fin de cette aventure radiophonique (après un peu plus de 1000 émissions, il est temps d’arrêter la partie), avec l’équipe de Caramel Mou !

Sur scène, quelques-un·es des artistes entendu·es dans l’émission durant ces plus de trois décennies : du rock, de la chanson, du jazz, peut-être du tango, du flamenco, histoire de donner un petit aperçu de la richesse de cette scène toulousaine qui n’en finit pas de nous surprendre…

Salle : Foyer / Durée : 3h30

Prix libre

Cave Poésie René Gouzenne 71 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 23 62 00 http://www.cave-poesie.com Avec ses 2 petites salles de spectacle, la Cave Poésie est un lieu intimiste, convivial, axé sur la découverte de nouveaux artistes (théâtre, musique, chanson, danse, poésie…). Métro : ligne A – station Capitole, ligne B – station Jeanne d'Arc

2023-07-08T21:00:00+02:00 – 2023-07-08T23:59:00+02:00

© Théo Tzelepoglou