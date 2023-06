À la recherche du temps perdu : journal intime de ma lecture Cave Poésie René Gouzenne Toulouse, 1 juillet 2023, Toulouse.

À la recherche du temps perdu : journal intime de ma lecture Samedi 1 juillet, 19h00 Cave Poésie René Gouzenne 12 €

Apéro Proust / Lecture spectacle / Jean-Jacques Vanier

« L’Ascension de l’Everest », en fait, c’est juste 9 km à pied… Ça peut te prendre trois jours comme ça peut aussi prendre plusieurs années. Tout dépend de la vitesse. Si tu marches plus vite ça prendra moins de temps que si tu marches moins vite…

C’est comme une « Lecture de Proust » qui, elle aussi, dépend de la vitesse. Lire Le Temps perdu m’a pris plus de dix ans, en ne comptant que les pauses… Dans un premier temps, au beau milieu de la troisième phrase – Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n’avais pas le temps de me dire : « Je m’endors. » Et, une demi-heure après, la pensée qu’il était temps de chercher le sommeil m’éveillait ; – je me suis arrêté sans m’en rendre compte pour une pause de deux bonnes années… et encore, quand je dis dix ans, je ne suis allé que du côté de chez Swann. L’an prochain on ira, si tu veux, de l’autre côté. Si le temps le permet.

Au fait, vous avez pris le temps de me remplir vos petites fiches ? Nom. Prénom. Personne à prévenir en cas d’urgence. Quel métier tu veux faire ? Tout ça, tout ça…

Salle : Cave

Cave Poésie René Gouzenne 71 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 23 62 00 http://www.cave-poesie.com [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 23 62 00 »}] Avec ses 2 petites salles de spectacle, la Cave Poésie est un lieu intimiste, convivial, axé sur la découverte de nouveaux artistes (théâtre, musique, chanson, danse, poésie…). Métro : ligne A – station Capitole, ligne B – station Jeanne d’Arc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T19:00:00+02:00 – 2023-07-01T21:00:00+02:00

2023-07-01T19:00:00+02:00 – 2023-07-01T21:00:00+02:00