Voilà l’été ! En partenariat avec Un Pavé dans le jazz De la noise, du math-rock, du rock déjanté ou de la pure improvisation, les inspirations sont nombreuses sur la nouvelle création de l’Orchestre Baraque à Free : atmosphères variées, sérénité consonante, espaces bruitistes et enchaînements rythmiques s’amalgament dans ce concentré brut d’exploration collective.

Pour fêter la sortie de leur nouveau disque, quelques surprises viendront s'ajouter au concert de l'orchestre Samedi 24 juin à 21h dans la Cour Cave Poésie René Gouzenne 71 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France

