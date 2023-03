Adoniada Cave Poésie René Gouzenne, 19 avril 2023, Toulouse.

Adonis aime à présenter son Adoniada comme une autobiographie intellectuelle et poétique. Puisant dans une tradition arabe pré-islamique, il utilise la poésie dans une visée humaniste de tolérance et d’ouverture, sans jamais perdre le sens d’un lyrisme inspiré. Adoniada est tout à la fois une épopée qui raconte l’histoire mythique de la divinité du renouveau, Adonis, à qui le poète a emprunté son nom, et un témoignage bouleversant sur notre modernité.

Beyrouth, Damas, Londres, Erevan, Shanghai, New York, Éphèse, Paris : autant d’étapes d’un voyage intérieur.

Artaud, Baudelaire, Rilke, Rimbaud, Orphée, Al-Mutanabbî, Confucius, Homère, Dante : autant de guides pour une descente dans l’enfer d’un monde dévasté et pour une élévation vers un rêve de lumière.

Six jeunes artistes s’emparent de cette Adoniada pour une improvisation sonore continue où se mêlent autant de poèmes, d’extraits de journaux, de romans et d’essais.

Cave Poésie René Gouzenne 71 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 23 62 00 http://www.cave-poesie.com [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 23 62 00 »}] Avec ses 2 petites salles de spectacle, la Cave Poésie est un lieu intimiste, convivial, axé sur la découverte de nouveaux artistes (théâtre, musique, chanson, danse, poésie…). Métro : ligne A – station Capitole, ligne B – station Jeanne d’Arc

2023-04-19T21:00:00+02:00 – 2023-04-19T23:00:00+02:00

2023-04-22T21:00:00+02:00 – 2023-04-22T23:00:00+02:00

