Le meilleur des goguettes ! Cave Poésie René Gouzenne, 16 avril 2023, Toulouse. Le meilleur des goguettes ! Dimanche 16 avril, 18h30 Cave Poésie René Gouzenne Ta Mère la goguette Faut-il encore présenter les goguettes ? Ce détournement chansonnier si vivace à Toulouse depuis quelques années… Prenez une chanson connue et des paroles réinventées où chacun∙e déballe sa vision de l’actualité, de la crise des retraites à celle de la quarantaine. Le collectif Ta Mère la Goguette a travaillé avec acharnement pour vous offrir ce spectacle où ça chante quasiment juste et où ça joue presque pas faux ! Car comme on dit chez nous, mieux vaut chanter fort et faux que bien et pas ! Salle : Foyer

Tarifs : Prix libre Cave Poésie René Gouzenne 71 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 23 62 00 http://www.cave-poesie.com [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 23 62 00 »}] Avec ses 2 petites salles de spectacle, la Cave Poésie est un lieu intimiste, convivial, axé sur la découverte de nouveaux artistes (théâtre, musique, chanson, danse, poésie…). Métro : ligne A – station Capitole, ligne B – station Jeanne d’Arc Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

